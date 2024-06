Affare rimborsi. Tosi sotto la lente del consiglio comunale

L’incompatibilità del consigliere comunale Renata Tosi arriva in consiglio comunale. E’ questa la decisione dall’amministrazione prima ancora che l’argomento venga dibattuto nella commissione controllo e garanzia attesa per lunedì. Le condizioni per l’incompatibilità della consigliera si erano create con la causa che il Comune aveva avanzato nei confronti di Renata Tosi per i rimborsi delle spese legali che la ex sindaca ha ottenuto dallo stesso Comune nella legislatura scorsa. Si tratta di 87mila euro spesi in occasione dei procedimenti relativi al Trc, il trasporto rapido costiero. L’ente aveva liquidato le cifre, ma l’assicurazione non aveva ritento che vi fossero le condizioni per rimborsarli. Così, quando cambiò l’amministrazione comunale e in municipio arrivò Daniela Angelini, partirono i confronti con la consigliera assistita dall’avvocato Fabrizio Pullè, per trovare un accordo bonario di modo che il Comune potesse rientrare della cifra. Con il periodo del commissariamento l’iter andò avanti fino al momento in cui il Comune avanzò la causa nei confronti del consigliere per incamerare la cifra. Al momento della notifica dell’azione giudiziaria a Renata Tosi si è posto il problema dell’incompatibilità. Per legge un amministratore non può trovarsi nella condizione di lite pendente con l’ente che rappresenta.

Sul finire di febbraio in consiglio comunale venne comunicata l’iscrizione a ruolo della causa, ma da quel momento in poi la procedura di discussione dell’incompatibilità è stata sempre rimandata. Sono trascorsi diversi consigli senza che ne parlasse. Anche nella commissione controllo e garanzia di mercoledì scorso il presidente Stefano Paolini aveva preso tempo. Tutto fermo fino a ieri quando l’argomento è stato iscritto nell’ordine del giorno del prossimo consiglio, atteso giovedì. "Vediamo cosa vorranno fare – premette Fabrizio Pullè -. Visto che la controllo e garanzia è prevista lunedì, si poteva attendere l’esito della commissione, d’altronde hanno atteso mesi. Hanno fatto un’altra scelta, ora attendiamo". Se infine verrà discussa l’incompatibilità in consiglio, sarà solo una parte del procedimento che potrebbe interessare le prossime tre sedute. Giovedì verrebbe comunicata l’incompatibilità in consiglio e data alla consigliera la possibilità di estinguere il motivo della lite pendente entro dieci giorni. In altre parole Renata Tosi dovrebbe versare 87mila euro al Comune. Nel consiglio successivo si verificherà la situazione e in caso di mancata conciliazione seguirebbe dibattito. Infine se non verranno trovate soluzioni, nel terzo consiglio si arriverà alla votazione sull’incompatibilità da parte dei consiglieri. Sarà quello, sempre ci si arrivi, l’apice dello scontro politico.

Andrea Oliva