Affidamento a Geat: la Lega all’attacco

Dopo il nuovo incarico assegnato a Geat con la votazione in consiglio comunale di martedì sera, attacca ora la Lega, in minoranza a Cattolica. "La sindaca e tutta la maggioranza, con affidamento diretto, hanno assegnato l’incarico a Geat da circa 800mila euro per i prossimi tre anni per il mantenimento del verde pubblico e per il decoro del nuovo Lungomare Rasi Spinelli – dice Marco Cecchini, consigliere comunale leghista – ma con l’affidamento diretto, a nostro parere, si rinuncia ai benefici economici derivati da una gara pubblica aperta, in cui gli operatori in gara potrebbero magari farsi concorrenza offrendo ribassi a vantaggio delle casse comunali. E qui si tratta dei soldi dei cattolichini, non dei soldi della sindaca Franca Foronchi". A parere dell’esponente del Carroccio "governare con gli affidamenti diretti significa governare alla giornata".