Affidate al Ceis cinque scuole dell’infanzia

Assegnati dal Comune due bandi per i servizi educativi, che riguardano 500 bambini nella fascia di età tra 0 e 6 anni. Ad avere lamentato (prima del Ferragosto) la lentezza nelle procedure di assegnazione del servizio a soggetti privati, era stata la Uil, fortemente preoccupata per l’incertezza in cui vivevano le famiglie e lo stesso personale scolastico, che in passato aveva svolto il proprio lavoro per il soggetto privato che aveva vinto il bando.

Il Comune quest’anno ha indetto nuovi bandi e ieri, come già annunciato nelle settimane scorse, ne ha comunicato l’esito. Al momento di tratta di due dei tre bandi previsti, capaci comunque di dare risposta a 500 bambini. Il servizio ha un valore complessivo di 17,8 milioni di euro. In primo luogo c’è il bando che riguarda l’affidamento del servizio di supporto all’inclusione di bambine e bambini con disabilità certificata, frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta comunale. Il servizio educativo ha un valore di 5,3 milioni di euro e copre i prossimi quattro anni. L’obiettivo del Comune è far cooperare il personale insegnante per garantire l’inclusione di tutti minori, attraverso la formazione di equipe di educatori in ciascun plesso e di incrementare il loro coinvolgimento nelle attività della scuola. A vincere il bando è stato il ‘Consorzio Blu’, che ha tra gli altri "l’obiettivo di sviluppare un nuovo modello organizzativo di educatore di plesso che, nell’arco 0-6 anni, rappresenta una novità – spiega in una nota da palazzo Garampi – che l’amministrazione ha scelto di sperimentare con spirito innovativo; circa 45 le bimbe e i bimbi coinvolti". Il secondo bando vede assegnata invece al Ceis la gestione di cinque scuole d’infanzia: La Giostra, l’Arcobaleno, Al Zgheli, il Volo e il Borgo, che accolgono complessivamente 416 bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Un investimento di 10,8 milioni di euro per la durata di quattro anni. Inoltre è stata individuata la miglior offerta per i prossimi 6 anni, presentata dal Ceis, in continuità con la gestione in corso (e attiva da sei anni). Infine l’affidamento del nido Do.Re.Mi, vicino all’ex cinema Astoria, è alle battute finali. L’importo è di 1,7 milioni di euro.

"Innalzare la qualità educativa - sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini – passa da scelte forti del Comune, con un importante impegno economico e considerando preponderante la parte qualitativa dell’offerta progettuale rispetto a quella economica".

Andrea Oliva