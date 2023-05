Affitta casa fantasma ai turisti Poi si dilegua con la caparra

"Non potete entrare nell’appartamento, ci ospito positivi al Covid che devono scontare la quarantena". Era l’agosto del 2021 e la pandemia era ancora ben lungi dall’essere sotto controllo quando una coppia di bolognesi si vedono recapitare questo messaggio dal fantomatico proprietario di un appartamento di Marina Centro in cui i due turisti avrebbero dovuto recarsi per le vacanze il giorno dopo. Un appartamento per cui la coppia, però, aveva già versato una caparra di 750 euro dopo essere stata attirata dall’annuncio pubblicato su Subito.it da un 58enne di Barletta ma residente a Rimini. Ed è stato alla richiesta della coppia di riavere indietro quei 750 euro già versati, dopo aver visto sfumare la vacanza in Riviera alla vigilia della partenza, che il 58enne si sarebbe dileguato nel nulla. Un modus operandi che sarebbe stato ben collaudato all’uomo, pluripregiudicato, contro cui i turisti bolognesi, una volta resisi conto di essere stati truffati, hanno subito sporto denuncia ai carabinieri. E’ stato dopo le indagini dei militari che è stato possibile dunque rintracciare il 58enne indagato – che si trovava fuori dal carcere per un permesso premio – successivamente rinviato a giudizio che si è celebrato con rito abbreviato. Nei giorni scorsi il giudice ha quindi condannato il 58enne, difeso dall’avvocato Leanne Arceci del foro di Rimini, a 10 mesi di reclusione e multa di 100 euro, applicando le generiche richieste dalla difesa dell’imputato, quando invece il pubblico ministero aveva chiesto per lui un anno e sei mesi. La difesa del 58enne, che in questo momento si trova già ai Casetti per altra causa, ha deciso di fare ricorso in appello alla decisione del giudice.

f.z.