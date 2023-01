Affittare una casa costa una follia, valori sopra la media nazionale

Cara, carissima Rimini. Secondo il report dell’osservatorio immobiliare di Idealista, Rimini, con 26,8 euro a metro quadrato è la provincia con gli affitti più cari d’Italia, davanti a Belluno (22,9 euro a metro quadro) e Ravenna (21,4). A livello regionale la più cara per gli affitti è la Lombardia (15,2 euro metro quadro). Valori superiori alla media nazionale anche per Emilia Romagna, con 14 euro a metro quadrato. Tendenza al forte rialzo negli affitti in ben 92 delle 106 province monitorate, "con una forte volatilità dei valori, specialmente nei territori a forte propensione all’affitto breve per turismo o per lavoro". Così si spiegano le variazioni di Belluno (88,4%), Rimini (77,3%) e Bolzano (50,7%), "dove l’offerta esigua gonfia le richieste dei proprietari".

Un problema sollevato anche di recente dall’amministrazione comunale. Nel 2023 il Comune di Rimini, ha spiegato l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda (foto), ha intenzione di "mettere in fila un corposo numero di azioni integrate, che vanno dall’edilizia alle misure tributarie, che hanno lo scopo di aggredire, per quanto possibile, il problema dell’abitare e in particolare degli sfratti. La nostra città, così come quelle del resto Italia, dalle più grandi alle piccole, si troverà a dover affrontare una questione sociale non semplice legata alla moratoria del blocco degli sfratti introdotta con lo scoppio della pandemia. Già tra il 2021 e il 2022 nel territorio a livello provinciale c’è stato uno slittamento e per il prossimo anno le previsioni indicano in parecchie centinaia queste situazioni. Come amministrazione comunale siamo al lavoro per non presentarci inermi di fronte a tutto ciò: il diritto alla casa, per quanto difficile da tutelare talvolta, è necessario e rappresenta una delle priorità assolute del mandato in corso". Tra le novità, le agevolazioni Imu per gli immobili affittati a canone concordato – grazie a un fondo di 500 mila euro ad hoc - in combinato disposto con l’aumento dell’aliquota delle imposte di soggiorno per le locazioni turistiche di breve periodo, da 0,70 a 1,50. "Obiettivo della modifica – chiarisce Gianfreda – è appunto quello di stimolare gli affitti e far fronte alla crescente difficoltà che si registra in generale nel Paese nel trovare immobili in locazione a lungo termine per famiglie, lavoratori, studenti, stanziali. Una facilitazione tariffaria che si affianca al bando della rinegoziazione dei contratti di locazione che avevamo già messo in campo a favore dei locatori che avessero ridotto il canone di locazione o trasformato il contratto da libero a concordato".

m. g.