Affitti, 500 richieste di contributo

Sono più di cinquecento le domande per ottenere un contributo con il quale pagare il canone di affitto, accettate dal distretto sud della provincia. Da Riccione ai comuni dalla zona sud e della Valconca, sono 504 le famiglie che hanno ottenuto l’accesso al contributo. Ma ce ne sono tante che si sono viste respingere la domanda. Si tratta di poco meno di 280 famiglie che hanno chiesto un contributo, ma non rispettavano i requisiti. C’era chi aveva un Isee superiore al limite posto dal bando, e chi un affitto che non superava l’incidenza sul reddito previsto dallo stesso bando.