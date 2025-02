Affitti alle stelle in città. Cresce l’acquisto di case

Appartamenti in affitto sempre più difficili da trovare a Rimini. Chi può accende un mutuo e compra. "Il caro affitti è uno dei motivi – attacca Emanuela Parola, Dimensioni Immobiliari – insieme all’abbassamento degli interessi dei mutui bancari, che spinge sempre più persone a comprare casa. Sia riminesi che stranieri da tempo sul territorio, che prima erano affitto e ora comprano, magari appartamenti usati non comodissimi, ad esempio terzo piano senza ascensore, che gli italiani non vogliono più". Insomma, torna l’investimento nel caro, vecchio mattone? "Non è mai sparito – sorride Parolari –, per noi italiani dopo la mamma c’è la casa. I genitori cercano sempre un appartamento per i figli. Che magari poi vanno all’estero, ma intanto gliel’hanno comprato". "Un mercato comunque cambiato – conclude Parolari –: chi cerca non vuole quasi più vedere tante case in giro, arriva con idee chiare, su zone e prezzi, e 8 su 10 se trovano quel che cercano, comprano". "Sul mercato c’è più richiesta che offerta di alloggi – dice Paolo Cirilli, Agenzia Vista Mare –, il che spinge un po’ su i prezzi. In affitto c’è sempre poco, mentre i mutui sono un po’ scesi. Così una coppia con due stipendi, piuttosto che spendere soldi in un affitto da 800 euro in via Dario Campana a Rimini, che peraltro non trova, compra un alloggio più decentrato a Viserba, e con quei soldi paga il mutuo".

"Il mercato immobiliare a Rimini? Lo definirei frizzante – fa eco Francesco Baldisseri, consulente Tecnocasa Rimini –, con un avvio di 2025 che conferma il trend positivo del 2024 sull’anno precedente, quanto a compravendite. Il che comporta un lieve rialzo dei prezzi a metro quadro. Le richieste sono tante, anche come investimento come seconda casa da parte di residenti in Emilia e Lombardia, ovviamente soprattutto in zona turistica, ma anche come abitazione principale. Il fatto che i tassi dei mutui si siano lievemente abbassati, da 4 al 2,5-3%, fa sì che persone con lavoro e stipendio riescano a ottenere denaro dagli istituto di credito. Ad ’aiutare’ il mercato delle compravendite il caro affitti quasi endemico di Rimini, che spinge tanti all’acquisto". "Le persone sono in genere informate sui valori reali – conclude Baldisseri – e in agenzia cerca in maniera mirata. Chi chiede troppo non vende, mentre un immobile in vendita a prezzo di mercato non dura tanto sul mercato. E’ capitato che in tre giorni sia stato venduto".

m.gra.