Affitti alle stelle nel Riminese

Rimini continua a essere una delle città più costose dell’Emilia-Romagna per quanto riguarda il mercato immobiliare. Secondo una recente indagine di Immobiliare.it, i prezzi di acquisto degli immobili si confermano tra i più alti della regione, con una media di 2.891 euro al metro quadro per la città e 3.134 euro al metro quadro in provincia, superati solo da Bologna. Per quanto riguarda gli affitti, Rimini si distingue ulteriormente con una delle tariffe più alte della regione, con un canone medio che supera i 21 euro al metro quadro. Sebbene si sia registrato un calo dell’1,8% negli ultimi tre mesi, la città continua a essere una delle più costose per chi cerca una casa in locazione, anche per via della forte domanda legata al turismo.

A livello regionale, il mercato immobiliare mostra segnali di crescita: i prezzi di vendita sono aumentati dell’0,7%, mentre i canoni di affitto sono cresciuti dell’1,1%. Tuttavia, le dinamiche di mercato variano notevolmente da zona a zona, con un aumento significativo della domanda di compravendite, soprattutto nelle zone meno centrali. A livello regionale, l’area più economica è invece la provincia di Piacenza, che cala dell’1,1% nel periodo e supera di poco i 1.100 euro/mq medi.