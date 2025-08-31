Affitti brevi e alberghi sotto la lente

Un’estate all’insegna non solo del turismo, ma anche della sicurezza e della legalità. A Bellaria Igea Marina, la polizia locale ha intensificato i controlli nelle strutture ricettive, dalle locazioni brevi agli hotel, per verificare il rispetto delle norme su igiene, sicurezza e corretta gestione amministrativa. Obiettivo: garantire serenità ai cittadini e ai visitatori, contrastare eventuali abusi e tutelare chi opera rispettando le regole. Il lavoro, svolto in sinergia con Guardia di finanza e ufficio tributi, ha riguardato in particolare l’osservanza dell’articolo 109 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che impone la comunicazione degli ospiti in questura, un adempimento cruciale anche per le politiche di prevenzione antiterrorismo. Non solo: i controlli hanno mirato a contrastare la gestione irregolare di strutture, l’evasione dei tributi locali e la concorrenza sleale ai danni degli operatori onesti. "Le finalità sono tre – spiega l’assessore alla sicurezza, legalità e trasparenza, Ivan Monticelli – recuperare il gettito dei tributi, monitorare gli adempimenti di legge e tutelare la concorrenza. È un lavoro che produce risultati concreti e rafforza la percezione di sicurezza, anche grazie al coordinamento con gli altri organi di vigilanza".

Ancora più netto il capo di gabinetto Antonio Amato, che coordina le funzioni legate alla sicurezza: "Questa estate le violazioni sono state numericamente poche, segno che la maggior parte dei locatori rispetta le regole. I controlli non nascono per colpire, ma per tutelare. L’attenzione resta costante: la normativa nazionale affida ai Comuni il compito di vigilare e Bellaria Igea Marina non intende sottrarsi a questa responsabilità". Le verifiche hanno interessato anche le aree periferiche, come la zona delle colonie, spesso monitorata durante eventi e manifestazioni. Alcune ispezioni sono scaturite dalle segnalazioni di turisti insoddisfatti – per differenze tra l’alloggio prenotato e quello trovato o per carenze igieniche, inclusa la presenza di alimenti scaduti – o dai condomini che lamentavano rumori molesti. E proprio il fronte sicurezza ha visto in queste settimane due episodi che confermano l’efficacia della rete di controlli. Il primo riguarda due giovani studentesse molestate in pieno giorno da due ventenni nel centro cittadino: grazie al moderno sistema di videosorveglianza, e in particolare ai targa system installati recentemente, le forze dell’ordine hanno individuato l’auto coinvolta e denunciato i responsabili. Determinante la videosorveglianza anche per un secondo episodio: una serie di spaccate su auto in via Agedabia, culminate nell’individuazione e denuncia del responsabile, un quarantenne residente a Bellaria Igea Marina già noto alle autorità. Un segnale forte e chiaro: a Bellaria Igea Marina la legalità non va in vacanza.

Aldo Di Tommaso