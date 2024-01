Affitti brevi, ecco il nuovo codice: "Ma c’è ancora tanta confusione"

Affitti brevi e turistici: cambiano le regole per affittuari e portali di prenotazione online. E arrivano i controlli su sicurezza e fisco. Intanto crescono le incertezze sul Cin, il Codice identificativo nazionale di cui devono munirsi i titolari di b&b richiedendolo al ministero del Turismo che, a sua volta, non ha ancora attivato la relativa banca dati su cui registrarsi. Un rebus. Il decreto attuativo, infatti, è stato convertito nella legge n.191 lo scorso 15 dicembre, ma mancano ancora i dispositivi per renderlo operativo. A spiegarlo è Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini, che fa il punto su quella regolamentazione del settore turistico normalmente di competenza delle Regioni, ma su cui il Mit ha voluto inserirsi lo scorso anno alimentando il caos. "C’è confusione perché in Emilia Romagna un Cin regionale ce l’avevamo già, serve capire se dobbiamo eliminarlo o aggiungere un suffisso a quello esistente o fare un Cin tutto nuovo". Molti quindi i punti oscuri, poiché la legge obbliga l’affittuario a munirsi e ad esporre il codice identificativo, sia fuori dall’edificio che sugli annunci online. Dure le sanzioni: da 800 fino a 8mila euro per chi non si munisce del bollino "nazionale". Multe poi da 500 a 5mila euro per coloro che non espongono il Cin fuori dall’immobile o nell’annuncio di locazione pubblicato online. Sul tema sicurezza, multe fino a 6mila euro per chi non dota l’alloggio del rilevatore di gas, nonché di estintori portatili a norma di legge ogni 200 metri quadrati. Serve almeno un estintore per piano.

Per quanto riguarda il fisco: da quest’anno partono le comunicazioni per l’Agenzia dell’entrate che – sempre in base alle nuove regole della legge 191 – verrà informata dei dati degli host direttamente dagli stessi portali di prenotazione online. Airbnb e Booking inclusi, come da accordi, verseranno anche la cedolare secca del 21% all’agenzia dell’entrate stessa. La cedolare invece sale al 26% a partire dal secondo appartamento affittato, ciò a seguito della legge di bilancio 2024. L’ammontare dell’aliquota si calcola sull’importo lordo pagato dai portali ai proprietari degli alloggi turistici. Diventa obbligatorio poi per l’affittuario comunicare i dati degli ospiti alla questura. Controlli inoltre della guardia di finanza e polizia locale sulla regolarità degli immobili e delle stanze. Lo stato di fatto degli alloggi deve infatti corrispondere alle piantine registrate al catasto. E le stesse piantine andranno depositate al catasto al momento della richiesta del Cin. Serve la partita iva per chi gestisce più di due alloggi. Occhio ai furbetti degli affitti turistici, quindi, e sono previsti controlli anche per scoprire chi affitta in nero.

Andrea G. Cammarata