Affitti brevi fuori controllo "Sottraggono alloggi alle famiglie"

"E’ urgente una legge sugli affitti brevi per arginare situazioni di irregolarità, a partire dall’evasione dell’imposta di soggiorno, e per riequilibrare il mercato delle locazioni, oggi fortemente alterato dalla diffusione ad ampia scala degli affitti brevi a fini turistici, a discapito delle famiglie e dei lavoratori". L’assessore alle attività economiche Juri Magrini interviene a partita in corso. Per ’dare una regolata’ agli affitti modello Airbnb il governo ha presentato un disegno di legge, la cui prima bozza circola da fine maggio. Quella degli affitti brevi è una galassia in espansione. Troppo spesso in maniera selvaggia. Il settore - stima il Sole 24 Ore - produce a livello nazionale un giro d’affari di undici miliardi di euro, in parte sottratti al fatturato del settore ricettivo ufficiale.

Di "distorsione del mercato" ha parlato anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. La presidente Aia Patrizia Rinaldis invoca da tempo "una legge nazionale che riodini la materia", e parla di "irregolarità diffusa, col sommerso che va dall’imposta di soggiorno non versata alla mancata compilazione delle schedine di pubblica sicurezza alle tasse". Stime recenti, non ufficiali, indicano che la scorsa estate le attività che promuovevano la vendita di camere attraverso canali di home sharing erano salite, nel Riminese, dalle 1.500 del 2019 a quasi 2.500. Con una disponibilità di ulteriori 4.500 camere sul mercato della vacanza.

"Mentre continua a tenere banco – aggiunge Magrini – il dibattito sul possibile impatto dell’introduzione del minimum stay - cioè l’introduzione di un minimo di due o tre notti per chi affitta attraverso i portali – non pare muoversi nulla su un altro fronte e cioè sulla necessità di adottare incentivi nei confronti dei proprietari di immobili che possano favorire gli affitti lunghi. Non è pensabile arginare lo spopolamento delle città solo mettendo un freno alle locazioni brevi: in primo luogo perché sarebbe anacronistico. In secondo luogo perché anche a livello internazionale esistono normative talmente contraddittorie che aprono anche il rischio a ricorsi e controricorsi". E’ dunque prioritario che "parallelamente al disegno di legge – conclude Magrini – si lavori sul piano fiscale, così come da tempo le città chiedono al governo. A partire dal rifinanziamento del fondo affitti e morosità incolpevole, che per il 2023 non è stato alimentato di nuove risorse dal bilancio dello Stato, oppure rivedendo le agevolazioni attualmente in vigore che alleggeriscono il prelievo fiscale sui contratti a canone concordato, il cui reddito è soggetto a cedolare secca e con agevolazioni statali sull’Imu".

Mario Gradara