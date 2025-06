Affitti dorati,. Riccione è la più cara in tutta la provincia

Trovare un appartamento a Riccione in affitto a lungo termine è una vera impresa, e quando accade il conto è a dir poco salato. Stando ai dati della Sicet Cisl, Riccione ha i valori più alti, per distacco, rispetto alle altre realtà provinciali. In provincia il prezzo medio dell’affitto è passato da 11,35 euro a metro quadrato del gennaio 2020, a 14,91 euro a metro quadrato a maggio 2025, registrando un aumento complessivo del 31,4% in cinque anni e un ulteriore incremento del 14,1% su base annua nel 2025 (periodo gennaio-maggio). A Riccione l’aumento rispetto agli anni passati è inferiore, ma il dato assoluto è il più alto. Riccione, come detto, registra un incremento più contenuto ma comunque significativo, passando da 18,75 euro a metro quadro, a 20,60 euro a metro quadrato (+9,9% in cinque anni), con un picco storico di 26,11 euro raggiunto a giugno 2024, e un aumento del 2,8% nel 2025. Un problema non solo per i residenti, ma anche per i lavoratori stagionali, denuncia il sindacato. "Registriamo sempre più giovani lavoratori e lavoratrici che, pur avendo un contratto stagionale, non riescono a trovare un alloggio dove dormire. In molti casi sono costretti a soluzioni temporanee, a spostarsi ogni settimana, o addirittura a rifiutare l’impiego".