"Affitti in nero ai turisti. Ora servono più controlli"

A fine stagione scoppia il caso del mercato nero negli affitti turistici e scendono in campo le categorie economiche. Il presidente di Adac Giuseppe Barbieri – l’associazione riunisce titolari di alberghi, ristoranti e altre attività commerciali – invoca ora più controlli: "Da segnalazioni di nostri operatori su episodi di rifiuti abbandonati, parcheggi selvaggi e anche richieste di ombrelloni e lettini in spiaggia – conferma Barbieri – Ci risultano troppi turisti in qualche modo non dichiarati tra chi ha passato la vacanza in appartamento a Cattolica. Crediamo che sia giunto il momento di un giro di vite e di maggiori controlli visto che poi a pagarne è tutta la collettività, in tema di servizi e disagi per i turisti regolari". Anche il tema dei rifiuti abbandonati (dunque chi non si registra per la raccolta differenziata e non ha quindi accesso ai servizi regolari di smaltimento) tiene banco da tempo in alcuni quartieri dove i cittadini si ritrovano bidoni, cestini e cassonetti invasi da alcuni sacchetti e borse con materiale indifferenziato oppure rifiuti sparsi lungo strade e marciapiedi.

"Ma non è solo una questione di rifiuti – continua Barbieri – Abbiamo anche posti auto che vengono meno per i turisti dei nostri hotel o comunque per chi soggiorna regolarmente, senza contare poi la spiaggia dove gli ombrelloni sono conteggiati in base anche alla richieste degli hotel e dei turisti regolari: magari si fatica a trovare posto. Poi penso anche al mancato versamento della tassa di soggiorno da parte di questi abusivi, insomma credo proprio che per Cattolica sia una piaga che vada sanata".

In città ci sono centinaia di appartamenti turistici. Poi Barbieri torna anche sul tema del futuro urbanistico di alcuni hotel chiusi da anni: "Credo che la città sia satura di appartamenti – prosegue – e quindi è lecito pensare a frenare la trasformazione delle strutture alberghiere in nuovi appartamenti. Ma per creare i cosiddetti condhotel o alberghi diffusi servono concrete misure di premi e benefici per gli imprenditori che vogliono continuare a restare competitivi sul mercato e vogliono magari creare sinergia con i colleghi. Ci sono numerosi albergatori che sarebbero disposti ad investire e fare squadra per rinnovare gli hotel, ma servono strumenti urbanistici concreti, attendiamo segnali forti dall’amministrazione comunale in tal senso".

Luca Pizzagalli