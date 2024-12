Affitti turistici, l’allarme: "Uno su due non è in regola"

Appartamenti per affitti turistici, a Federconsumtori i conti non tornano. "Ad oggi solo il 52% degli immobili adibiti a affitti brevi si è dotato di Cin", il codice identificativo nazionale che devono acquisire per legge tutte le strutture ricettive. Il termine per regolarizzarsi è stato prorogato dal ministero all’inizio del 2025, ma per Federconsmatori sono ancora pochi quegli appartamenti che si sono messi in regola. E sono ancor meno gli alloggi che si sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. La Fondazione Isscon e l’Osservatorio Federconsumatori, con il contributo del Sunia, hanno realizzato un’indagine per misurare il livello di legalità degli affitti turistici nel nostro Paese. "Sul piano della sicurezza – rileva l’associazione – la situazione è ancora peggiore: gli immobili in regola sia con il Cin che con tutti e tre gli elementi di sicurezza sono solo l’8,5%, cioè soltanto 1 su 12".

Oltre alle sanzioni e alle disposizioni che forze dell’ordine ed enti locali adotteranno per regolamentare gli affitti brevi, per Federconsumatori sono necessarie alcune azioni a partire "dall’imporre a tutti i portali web e canali di vendita per affitti brevi, l’obbligo di escludere le strutture prive del Cin e delle dotazioni essenziali di sicurezza".