Affitti, un supporto alle famiglie in difficoltà

La Giunta cattolichina ha approvato ieri mattina la delibera che ha stabilito una nuova azione di oltre 52mila euro a favore delle famiglie in difficoltà con l’affitto, per sostenerle in tali spese, e per cercare nuove case disponibili nel mercato degli affitti e delle abitazioni private, con il Comune pronto a fare da garante tra domanda ed offerta. Il primo step sarà quello della ricerca di immobili ad uso abitativo di proprietà di privati cittadini. "Il nostro è un appello, un invito ai proprietari di case sfitte, per mettere disposizione i propri immobili – dice l’assessore ai Servizi Sociali Nicola Romeo (nella foto) – alloggi che saranno inseriti in un elenco aperto che sarà costantemente aggiornato dai servizi sociali comunali e dal quale attingere per far fronte all’emergenza abitativa e alle diverse esigenze e situazioni delle famiglie residenti nel territorio. Sarà il Comune a svolgere il ruolo di intermediario in questo incontro tra domanda e offerta, facendo da garante per le parti coinvolte". Le garanzie offerte dal Comune a tutela dei proprietari sono: il pagamento del canone di locazione e spese condominiali per tutta la durata del contratto di locazione stipulato, anche in caso di morosità degli inquilini; la copertura dei costi di manutenzione ordinaria nonché il ripristino delle unità abitative di norma a carico del sub-conduttore; l’anticipo delle spese correlate ai lavori di ripristino essenziali tali da rendere l’alloggio disponibile alla locazione, per una cifra non eccedente la somma delle 12 mensilità dell’affitto, poi recuperabili mensilmente dal canone di locazione spettante al proprietario; la copertura delle spese connesse alle procedure inerenti il rilascio dell’alloggio e delle eventuali spese legali ad esse associate, nonché la gestione delle stesse pratiche legali".