Gli affittuari non lasciano la casa di Riccione, insulti e minacce finiscono in tv

Riccione, 8 settembre 2025 – Litigio, insulti e intervento dei carabinieri davanti a casa, in via Liguria a Riccione. Il caso della signora Carla era stato raccontato dal Carlino a fine luglio. Le telecamere di Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4, sono andate in via Liguria per mostrare, nella puntata di domenica sera per la rubrica, ‘Ladri di case’, la vicenda dell’anziana donna.

Insulti e minacce alla troupe di Mediaset

Quella che si vede nel video non è certo una discussione dai toni pacati. Dagli occupanti, la signora Erika con il compagno, sono arrivati anche insulti e minacce alla troupe che stava girando, e al giornalista che chiedeva il perché di una occupazione senza titolo che si trascina dal 22 di maggio, data di scadenza del mese di affitto che la signora Carla, proprietaria dell’appartamento, aveva sottoscritto con la locataria, una donna di 47 anni, milanese.

Gli animi durante le riprese erano tesi durante tanto da far intervenire i carabinieri.

A che punto è la battaglia legale

L’anziana proprietaria non riesce a rientrare in casa dal 22 maggio scorso e si è trovata costretta, come ha raccontato, a farsi ospitare dal figlio disabile che vive a Santarcangelo.

La signora Carla ha presentato un’istanza di rilascio dell’immobile in Tribunale.

La battaglia legale prosegue dopo che nei mesi scorsi si è arrivati anche al contatto fisico tra la proprietaria e l’affittuaria.

Quando la conduttrice dell’immobile ha cercato di tornare in possesso della propria abitazione ne era nata una colluttazione che aveva visto entrambe le donne presentare denuncia per la presunta aggressione subita.