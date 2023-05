‘African dreamers’, film al Lavatoio

Se la Festa della solidarietà è stata rinviata a settembre ed è stato annullato il concerto di domani all’ospedale Franchini nell’ambito di ‘Musica senza barriere’, a Santarcangelo resta confermata la proiezione del film African dreamers. Five true stories in programma alle 20,45 di domani al Lavatoio; all’evento saranno presenti la sindaca Alice Parma, il regista Francesco Cavalli e padre Kizito Sesana, che racconterà l’esperienza della comunità Koinonia che opera in Kenya, Zambia e Sudan. Il film documentario racconta la storia in un passaggio di vita di cinque ragazze africane, cinque giovani donne: in 4 paesi di quell’Africa da dove molti fuggono in cerca di una vita migliore, Wangare e Grace, Deborah, Marveille e Mariam hanno deciso di restare e di provare a cambiare la loro difficile.