Agata Tellone si unisce alla Omag-Mt San Giovanni per la Serie A1

Agata Tellone è una nuova giocatrice della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Continua la campagna di rafforzamento della neopromossa marignanese in vista del prossimo campionato di serie A1. Ed il nuovo innesto andrà a consolidare, in particolare, la seconda linea con un libero classe 2002, nel quale credono fortemente coach Massimo Bellano e la società per la stagione 2025–26.

Originaria di Piacenza, 165 cm di reattività ed esplosività, Agata Tellone, tra i migliori liberi della serie A2, è una delle interpreti più interessanti del ruolo nel panorama nazionale. Nonostante la giovane età, ha già collezionato quattro campionati in Serie A2, dimostrando continuità, crescita tecnica e forte personalità in seconda linea, anche se non ha mai calcato il palcoscenico della serie A1. Dopo le giovanili tra Rivergaro e Novara, ha fatto il suo esordio in Serie A2 proprio con il club piemontese, per poi proseguire a Martignacco, Mondovì e Offanengo, dove ha ricoperto con continuità il ruolo di libero titolare. Tra le migliori stagioni quella con Mondovì, chiusa con il 49,09% di ricezioni perfette, a conferma della sua affidabilità in ogni rotazione. A febbraio ha vissuto la convocazione a uno stage con la Nazionale Italiana guidata da Julio Velasco.

"Non appena ho ricevuto la chiamata di Omag Mt non ho avuto dubbi – esordisce Agata Tellone – a San Giovanni è risaputo esserci un ambiente meraviglioso, sia in palestra che con i tifosi! Penso che i "Nipoti" siano una delle tifoserie piu belle del campionato. Per me questa rappresenta un’ opportunità di crescita grandissima, ho la possibilità di apprendere e confrontarmi con la serie A1, e soprattutto con un allenatore come Massimo Bellano. Se non si fosse capito, non vedo l’ora di iniziare".

Ora per il roster definitivo mancano all’appello almeno un altro libero, dove salgono le quotazioni di Sara Panettoni di Cuneo, serie A1, ma ancora solo nel campo delle ipotesi e quindi non confermata dalla società e un opposto che possa alternarsi con la campionessa Serena Ortolani in attacco e a muro nel prossimo durissimo campionato di serie A1.

Luca Pizzagalli