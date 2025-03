Agente aggredito da un detenuto:: "Il carcere scoppia"

Erano le 18.30 circa di giovedì quando al carcere ’i Casetti’ è avvenuto l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un agente di polizia penitenziaria. Un detenuto di origine tunisina, con una condanna fino al 2033 e già noto per la sua condotta violenta, ha aggredito la guardia afferrandola per il collo nel tentativo di costringerlo ad aprire lo sbarramento della sezione per andare a parlare col direttore. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei colleghi ha evitato conseguenze peggiori, ma l’agente di polizia ha riportato ferite gravi e ritenute guaribili dai medici in 10 giorni di prognosi.

L’episodio ha subito sollevato di nuovo l’attenzione sul tema sovraffollamento in carcere, con il sindacato Sinappe che ha evidenziato come: "Attualmente il penitenziario di Rimini ospita circa 161 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 120, con una conseguente sovraccarico di lavoro per il personale di polizia penitenziaria che quotidianamente deve fronteggiare situazioni di estrema tensione senza mezzi e risorse adeguate", con annessa richiesta di un piano di redistribuzione dei detenuti.