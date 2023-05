Agenti aggrediti Arrestata una donna

Caos in via Martinelli, dove in un hotel sabato è avvenuta da parte di una donna una violenta aggressione al personale delle Volanti, intervenuto poiché la donna stava dando in escandescenze opponendosi al trasferimento in ospedale del proprio compagno, colto da un malre mentre si trovava nell’albergo. La donna, sarebbe diventata infatti sempre più aggressiva nella circostanza, prima con sanitari e dipendenti dell’hotel e poi con gli agenti intervenuti. Al punto da essere quindi arrestata per resistenza e lesioni, processata per direttissima ieri.