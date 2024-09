"Agenti costretti a traslocare"

Forze dell’ordine in fuga. "Il caro-affitti non aiuta sicuramente la sicurezza" è l’analisi di Salvatore Giglia (Sap) che insieme agli altri sindacati porta avanti la battaglia per gli alloggi delle divise. "In città abbiamo diversi agenti che, concluso il periodo di prova, dovranno trovarsi una sistemazione. Cosa non facile per chi può contare su uno stipendio medio di 1.400/1.500 euro e un mercato che ha raggiunto prezzi stellari. Così non incoraggiamo i giovani agenti a rimanere. Concluso il periodo di permanenza obbligatorio, molti sceglieranno di trasferirsi altrove, dove gli affitti sono più bassi. Ssi genera una dispersione di competenze e un ricambio costante che poi ha ripercussioni anche sulla sicurezza".