Agenti penitenziari in rivolta "Subito rinforzi al carcere"

"Ai Casetti mancano 35 unità di polizia penitenziaria e questo ci sta causando seri problemi di sicurezza". È un grido di allarme forte e chiaro quello che arriva da Vitaliano Cinquegrana, segretario del Sinappe (Sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria) per la situazione di disagio che si registra per gli agenti in servizio al carcere di Rimini. "A causa della carenza di personale siamo stati costretti a un taglio delle ferie di cinque giorni e, nonostante da contratto siano previste 36 ore di lavoro settimanali, al momento moltissimi agenti si vedono costretti a raddoppiare il proprio monte orario per sopperire alle mancanze".

Ecco perché il sindacato ora non nasconde più la polvere sotto il tappeto e si rivolge direttamente al prefetto con un appello di aiuto. "Ogni anno la provincia di Rimini gode di rinforzi estivi in tutti i corpi delle forze dell’ordine, ma da sei anni a questa parte, i rinforzi che arrivavano per la stagione estiva alla polizia penitenziaria sono stati tagliati – continua Vitaliano Cinquegrana –. È una grave mancanza, perché com’è noto durante l’estate gli arresti aumentano vertiginosamente sul territorio e perciò anche il numero di detenuti da gestire". L’orizzonte è tetro, profilandosi nuovi aumenti del monte orario e doppi turni per l’ottantina di agenti ora impiegati ai Casetti, dove il numero di detenuti è di circa 110 persone, ma è destinato "ad aumentare nei prossimi mesi". Per questo "servono interventi immediati e strutturali, anche per questioni di sicurezza interna del personale", conclude il segretario del Sinappe.