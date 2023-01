Aggredisce i carabinieri al ristorante: arrestato

Avrebbe esagerato con l’alcol, alzando troppo il gomito fino ad assumere un comportamento molesto a tal punto da dover richiedere l’intervento dei carabinieri della compagnia di Riccione per riportarlo alla calma. Così è nato l’arresto di un cinquantenne cuoco, residente nella Valconca, che ieri notte, attorno alle 2.30 si trovava assieme alla propria compagna in un ristorante del territorio quando, appunto a causa del troppo gin, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, minacciando anche di dare fuoco al locale. A questo punto, la compagna e alcuni vicini allarmati, hanno allertato i militari dell’Arma. Prima dell’arrivo dei carabinieri, però, l’uomo avrebbe ulteriormente bevuto e durante il tentativo dei militari di calmarlo il cinquantenne si sarebbe adirato ancora di più. Da qui sarebbero nate le offese, le minacce e, al termine dell’escalation di rabbia, il lancio di alcuni oggetti verso i carabinieri stessi. Questa la ricostruzione di una notte movimentata in Valconca al termine della quale i carabinieri hanno arrestato il cuoco 50enne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Accusa di cui l’uomo ha dovuto rispondere ieri mattina, difeso dall’avvocato di fiducia Lucia Varliero, davanti al giudice durante il processo con rito direttissimo. Al termine dell’udienza il cinquantenne è stato condannato a 8 mesi e dieci giorni "al momento in carcere, ma stiamo valutando già da ora il da farsi", così l’avvocato Varliero.