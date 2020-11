Due cani liberi hanno aggredito una ragazza e il suo cane in zona porto canale a Bellaria. La segnalazione è stata fatta da un residente, compagno della giovane. "Mentre passeggiava sul porto la mia fidanzata è stata aggredita da due cani liberi e di grossa taglia, senza guinzaglio, né museruola. Del...

Due cani liberi hanno aggredito una ragazza e il suo cane in zona porto canale a Bellaria. La segnalazione è stata fatta da un residente, compagno della giovane. "Mentre passeggiava sul porto la mia fidanzata è stata aggredita da due cani liberi e di grossa taglia, senza guinzaglio, né museruola. Del proprietario nemmeno l’ombra – racconta – Uno dei due cani è di color miele con macchie scure a pelo un po’ lungo. Purtroppo sono due animali aggressivi. La mia fidanzata è caduta a terra ed è stata anche morsa ripetutamente. Fortunatamente un passante si è accorto di lei e si è fermato a soccorrerla. Lei era da sola. Se non fosse intervenuto poteva andare molto peggio".

Il giovane nei giorni scorsi ha lanciato un appello sulla pagina Facebook ‘Sei di Bellaria se’: "Chi conosce i cani e sa chi è il loro padrone mi contatti. Voglio sporgere denuncia ai carabinieri. Sono sicuro che tante persone con buon senso civico si faranno avanti". Da qui la cittadinanza si è scatenata. I due cani sono stati avvistati in altre zone della città, sempre da soli. E c’è chi ‘denuncia’ la superficialità del padrone. "A volte può capire che ti esca il cane, ma se per alcuni uscire da soli è un abitudine, bisogna denunciare – dice qualcuno – Magari in zona ci sono delle telecamere e attraverso questi sistemi si riesce a risalire al padrone dei due cani". C’è chi invita anche la Polizia Municipale a fare più controlli e a multare chi lascia liberi i propri animali, "al secondo o terzo richiamo, oltre alla multa, obbligo di seguire un corso con addestratore cinofilo".

r.c.