Aggredita dal suo cane. Muore davanti al marito

E’ stata aggredita, scaraventata a terra e morsa alla testa dal suo cane, un pastore maremmano. Che l’ha uccisa. Non c’è stato scampo per Gianna Canova, un’ottantina d’anni, pensionata che viveva col marito nelle campagne di Mercatino Conca, in località Ca’ Nova. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, quando la donna si era affacciata all’uscio di casa per fumarsi una sigaretta. In quel momento, il cane di famiglia che era libero essendoci un giardino molto grande, le è saltato addosso tanto da gettarla a terra. Un attimo e l’ha azzannata alla testa provocandole un’emorragia che l’ha uccisa in pochi secondi. Il marito, Italo Schiavi, è accorso provando a rianimare la moglie ma è stato inutile. Il cane intanto non si era mosso ed è rimasto lì facendosi accompagnare nel recinto dal padrone. Subito dopo, l’uomo ha chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari, c’era ben poco da fare per la donna. E’ stata solo constatata la morte con successiva chiamata ai carabinieri per le indagini. Di lì a poco sono arrivati i militari che hanno fatto intervenire i veterinari dell’Ast per la presa in consegna del cane. Questo è stato sedato e portato in un canile dove presumibilmente verrà abbattuto perché altamente pericoloso.

Il sindaco del paese Omar Lavanna ha detto: "Mentre è ancora in corso a Piandicastello un’ordinanza con cui vengono sottratti sei cani di razza Pitbull al proprietario rivelatosi incapace di gestirli adeguatamente, un fatto gravissimo sconvolge la nostra piccola comunità. In località Cà Nova una signora è stata aggredita e uccisa dal suo stesso cane. Non si tratta di destino o coincidenze, certi animali sono potenzialmente un’arma e per questo servono adeguatezza e senso di responsabilità. Non sono un gioco e non si scherza. Grazie al 118, ai carabinieri, ai vigili, ai veterinari per il pronto intervento".

Aggiunge il sindaco: "Abbiamo portato in totale 10 cani pitbull nei vari canili e questo costa ogni anno 30mila euro alle casse del Comune. E non lo ritengo nemmeno giusto. I cani vanno tenuti al guinzaglio e quelli pericolosi non possono rimanere nelle case o liberi. Tragedie come queste non devono più accadere".

La procura di Urbino ha affidato le indagini ai carabinieri del luogo anche se la ricostruzione dei fatti sembra del tutto delineata e chiara. Fino a ieri, il cane non aveva dato particolari problemi seppur non fosse per nulla mansueto.