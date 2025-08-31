Aggredito a Marina Centro. Colpito da un malvivente ma resiste e lo fa scappare

Due episodi ravvicinati, nel giro di appena quarantotto ore, stanno alimentando la preoccupazione dei residenti e dei turisti a Rimini. Dopo lo scippo avvenuto mercoledì sera in via Mantegazza, ai danni di una turista che si è vista strappare la borsetta da un giovane fuggito poi tra i vicoli, nella notte tra venerdì e sabato la città è stata teatro di un nuovo episodio violento. Questa volta a farne le spese è stato un uomo di 61 anni, residente a Rimini, che ha vissuto momenti di autentico terrore quando è stato aggredito da un malvivente nel tentativo di rapinarlo. Due episodi che, accostati, restituiscono l’immagine di un centro cittadino dove la microcriminalità continua a colpire, generando timore e insicurezza.

L’ultima aggressione si è verificata intorno all’una e un quarto, nella zona del sottopasso che collega via Principe Amedeo al mare, un’area già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di illegalità. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima stava percorrendo a piedi il tragitto dal ristorante Artrov verso il lungomare quando, arrivato nei pressi delle scalette del sottopasso, è stato avvicinato da un individuo che gli ha chiesto una sigaretta. Al rifiuto del 61enne, l’uomo avrebbe iniziato a importunarlo con spinte e strattoni, costringendolo ad accelerare il passo per allontanarsi.

Convinto di essersi messo in salvo, il malcapitato ha proseguito lungo via Principe Amedeo, ignaro che l’aggressore lo stava pedinando. Pochi minuti dopo, giunto all’incrocio con via Vittor Pisani, il malvivente lo ha nuovamente raggiunto e, con un gesto improvviso, lo ha spinto con forza contro una siepe, facendolo cadere a terra. A quel punto ha tentato di rovistargli nelle tasche dei pantaloni, arrivando addirittura a strapparglieli nel tentativo di impossessarsi di denaro o oggetti di valore.

La reazione della vittima, che ha opposto strenua resistenza nonostante la paura, ha impedito il furto. Il rapinatore, colto di sorpresa dall’energia dell’uomo, è stato costretto a desistere e si è allontanato di corsa tornando verso il sottopasso, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il 61enne, pur dolorante, ha subito solo ferite lievi: escoriazioni e una contusione al ginocchio sinistro. Accompagnato in pronto soccorso, è stato medicato e dimesso senza prognosi gravi.

Determinante è stato l’intervento di un passante che, assistendo alla scena, si è fermato per prestare aiuto e per fornire ai militari preziose indicazioni sull’accaduto. Allertato il 112, sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri, che ha raccolto le testimonianze della vittima e del testimone.

L’autore dell’aggressione è stato descritto come un uomo di corporatura robusta, alto circa un metro e settantacinque, con carnagione olivastra e una maglietta bianca. Elementi che, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, potrebbero rivelarsi decisivi per la sua identificazione. La vittima ha sporto denuncia per tentata rapina e lesioni.

Le indagini proseguono senza sosta: gli investigatori stanno passando al setaccio non solo le telecamere, ma anche eventuali segnalazioni di episodi analoghi che potrebbero confermare la presenza di un soggetto dedito ad aggressioni in zona. L’area compresa tra la stazione ferroviaria, il sottopasso e viale Principe Amedeo, infatti, da tempo è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, teatro di rapine, episodi di spaccio e vandalismi che, specie nelle ore notturne, creano un clima di insicurezza.

La sequenza degli episodi – dallo scippo di via Mantegazza ai danni della turista allo scampato tentativo di rapina al 61enne – rilancia dunque con forza il tema della sicurezza pubblica.

Lorenzo Muccioli