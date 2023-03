Aggredito da un cane a Rimini: 40 punti di sutura per i morsi sulla testa

Un cane pastore del Caucaso: l'animale che ha aggredito il giovane riminese

Rimini, 15 marzo 2023 - Quaranta punti di sutura e una prognosi di circa 30 giorni. Questo il bilancio dell'aggressione che questa mattina ha coinvolto un 27enne riminese, che in via Ortigara a San Giuliano sarebbe stato assalito da un esemplare di pastore del Caucaso. Attorno alle 7.30, stando a quanto emerso, il 27enne stava facendo una passeggiata insieme al proprio cane, un alaskan malamute, quando a un certo punto l'animale avrebbe iniziato ad 'azzuffarsi' con il pastore del Caucaso.

Il riminese sarebbe inciampato, finendo a terra, e a quel punto il cane si sarebbe avventato su di lui, mordendolo al capo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118.

In via Ortigara sono accorsi anche i carabinieri, che sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto.