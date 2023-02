"Aggredito senza motivo mentre ero a tavola"

"Quella sera ero a tavola, stavo cenando insieme a tutta la famiglia. A un certo punto qualcuno ha suonato alla porta. Sono andato ad aprire e mi sono trovato davanti quel ragazzo con in mano un coltello. Ha cominciato a colpirmi, senza dire neanche una parola, mi sono girato per scappare, e un altro fendente mi ha raggiunto alla schiena". È ancora sotto choc il 41enne di Villa Verucchio che il 20 gennaio scorso è stato aggredito dal vicino di casa, un 31enne che abita nel suo stesso condominio. L’uomo ha riportato ferite in varie parti del corpo. È stato dimesso quasi subito dal pronto soccorso ed è tornato a casa dai suoi familiari, ma per guarire del tutto ci vorranno all’incirca una ventina di giorni. Il suo assalitore, un 31enne seguito dai servizi psichiatrici, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e la sua posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti.

Attualmente si trova in ospedale, dove è stato ricoverato a seguito dei fatti avvenuti due settimane fa. Sono in corso accertamenti che hanno come obiettivo quello di approfondire e valutare nel dettaglio il suo quadro clinico.

"Il mio cliente – spiega il legale di fiducia del 41enne, l’avvocato Davide Grassi del foro di Rimini – è molto provato da questa vicenda che lo ha segnato profondamente, anche perché purtroppo l’aggressione si è consumata alla presenza di minori. Per questo motivo intendiamo muoverci nelle sedi opportune presentando richiesta di un eventuale provvedimento per garantire la sicurezza sua e delle altre persone che abitano nella palazzina". La vittima dell’aggressione non ha saputo spiegare ai carabinieri quali potrebbero essere le cause che hanno spinto il vicino di casa a scagliarsi contro di lui: "Tra di noi non ci sono mai state discussioni o motivi di attritto. Soprattutto ci tengo a chiarire che non è vero che sono stato assalito perchè avevo pronunciato delle bestemmie. Non è un comportamento che mi appartiene, visto che sono una persona estremamente rispettosa e che mai si sognerebbe di pronunciare delle blasfemie". "Non c’è stata alcuna lite tra di noi – ha aggiunto il 41enne – Verso alle 19 qualcuno ha suonato alla porta del mio appartamento mentre ero a tavola con tutta la famiglia. Sono andato ad aprire e la persona che mi sono trovato davanti mi ha sferrato delle coltellate che fortunatamente mi hanno raggiunto di striscio alla spalla, alla schiena e al braccio, quando mi sono difeso".