Aggressioni e violenze sui sanitari. Arriva il modulo di segnalazione

Hanno a disposizione una nuova scheda di segnalazione sulla quale denunciare gli episodi di violenza subiti. L’aggiornamento è quello annunciato dall’Istituto per la sicurezza sociale per tutelare e proteggere il proprio personale sanitario e amministrativo. Tecnicamente si chiama ’Scheda di segnalazione-Violenza a danno degli operatori’. "La decisione – spiegano dall’Iss – nasce dall’esigenza di mantenere aggiornati i protocolli dell’Istituto che forniscono agli operatori modalità strutturate di segnalazione degli episodi di violenza, in attesa della completa revisione della Procedura aziendale in materia, già in vigore da alcuni anni". La modulistica aggiornata, si inserisce nel quadro della programmazione strategica del nuovo Piano Sanitario e Socio-Sanitario (2024-2026) recentemente adottato dal Consiglio grande e generale e trova fondamento normativo nella legge riguardante la responsabilità medica e del personale sanitario e nel decreto delegato "che individua – dicono dall’Istituto – gli atti di violenza a danno degli operatori come ’eventi sentinella’ da segnalare all’Authority sanitaria". La nuova scheda di segnalazione, utilizzabile anche in caso di aggressioni verbali, oltreché fisiche, e che l’operatore invia direttamente alla segreteria della direzione generale Iss "conferma il costante impegno nel garantire la sicurezza dei propri dipendenti e nel promuovere un ambiente di lavoro protetto e rispettoso della dignità professionale".

"La sicurezza del nostro personale è una priorità assoluta che non può essere negoziabile – dice il direttore generale Claudio Vagnini – È inaccettabile che chi si occupa della salute pubblica debba subire violenze o intimidazioni nell’esercizio delle proprie funzioni. L’adozione della nuova scheda di segnalazione rappresenta un ulteriore, ma fondamentale passo, verso la costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro e protetto. Non ci limitiamo alla semplice denuncia: l’obiettivo è un sistema di tutela completo che preveda assistenza legale, supporto psicologico e la possibilità per l’Iss di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari a fianco dei propri dipendenti. È necessario un cambio culturale profondo che porti al riconoscimento del valore sociale del lavoro sanitario". Come Istituto, conclude Vagnini, "ci impegniamo a essere sempre più al fianco di ogni dipendente che dovesse trovarsi in difficoltà, garantendo che nessuno si possa sentire abbandonato. Come Iss continueremo a investire nella formazione del personale, nel miglioramento dei servizi e nella sensibilizzazione della comunità, perché la sicurezza sul lavoro e il rispetto reciproco sono valori fondamentali per una sanità di qualità".