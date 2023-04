Agguato alla polizia Spunta il video del raid: così gli attentatori hanno bruciato le auto

di Lorenzo Muccioli

Una coppia di individui incappucciati, con zainetti sulle spalle e contenitori nelle mani, che si avvicina alle due auto della Polfer parcheggiate nell’area di sosta riservata alla stazione ferroviaria. L’azione è veloce e il piano studiato nei minimi dettagli. I due si muovono all’unisono, accovacciandosi accanto alla parte anteriore della Jeep Renegade e dell’Alfa Romeo della polizia di Stato. Poi li si vede armeggiare per alcuni secondi e ‘sistemare’ qualcosa (un innesco o un liquido infiammabile), infine fuggire a gambe levate, prima che le auto prendano fuoco.

Fotogrammi non particolarmente nitidi, tratti dalla telecamera di sorveglianza che ha immortalato il raid incendiario andato in scena giovedì scorso attorno alle 4.45 di mattina. Il video dell’assalto alla stazione, condiviso sui social da Franco Maccari, vicepresidente del sindacato nazionale Fsp polizia di Stato, permette di ricostruire in maniera più chiara la dinamica del blitz. Da tre giorni, gli agenti della Digos, coordinati dalla Procura di Rimini, stanno passando al setaccio decine e decine di telecamere sparse attorno all’area della stazione, ma anche in altre zone della città, alla ricerca di indizi che possano aiutare a individuare i due individui incappucciati e gli eventuali complici. Nessuna pista per ora è esclusa: dal semplice atto vandalico a un gesto di matrice politica, forse riconducibile ad esponenti dell’area anarchica, anche se per ora l’azione non è stata rivendicata. Resta da comprendere se possano o meno esserci collegamenti con altre azioni vandaliche avvenute a Rimini nei mesi scorsi, accompagnate - in quel caso sì - da riferimenti espliciti ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al regime di 41 bis che proprio recentemente ha interrotto lo sciopero della fame: a fine dicembre le vetrine di una banca e di un’agenzia del lavoro in via Dario Campana erano state danneggiate, alcuni giorni prima uno striscione era apparso sul ponte ciclopedonale di via Roma.

Venerdì gli agenti di polizia ferroviaria di Rimini hanno ricevuto la visita e la solidarietà del viceministro dei trasporti, Galeazzo Bignami. Accompagnato dal prefetto Rosa Maria Padovano e dal questore Rosanna Lavezzaro, insieme alle parlamentari di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli e Beatriz Colombo, Bignami ha voluto visitare il luogo dell’attacco incendiario. "Quanto è avvenuto riteniamo sia estremamente grave – dice Bignami – perché vengono colpite le nostre istituzioni in un territorio, quello di Rimini, particolarmente importante per il governo. Abbiamo ritenuto essenziale essere presenti oggi a portare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, e anche la gratitudine ai servitori dello Stato che quotidianamente presidiano il territorio garantendo sicurezza a noi tutti. Un gesto simbolico, ma concreto, che abbiamo voluto compiere immediatamente".