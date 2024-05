Agguato all’albergatore. L’autopsia conferma: "Pestato a morte". Caccia agli assassini

Rimini, 16 maggio 2024 – C’è una svolta determinante nelle indagini attorno alla morte di Ennio Quadrelli. Il decesso dell’albergatore bellariese di 87 anni sarebbe stato causato dalle botte inflitte dai due rapinatori che, 19 giorni prima, gli avevano teso un agguato fuori dal suo hotel, il Majestic di viale Pinzon, ad Igea. A confermarlo sarebbero ora i risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Rimini sul corpo dell’anziano ex imprenditore. Gli accertamenti svolti dal consulente tecnico avrebbero infatti evidenziato l’esistenza di un nesso causale - in un primo momento solo ipotizzato - tra il feroce pestaggio, avvenuto il 29 ottobre scorso, e il decesso dell’87enne, spirato all’ospedale Infermi di Rimini quasi venti giorni dopo. Questo porterà inevitabilmente all’aggiornamento del fascicolo d’indagine e gli inquirenti ad ipotizzare, come reato, l’omicidio preterintenzionale o la morte come conseguenza di altro delitto. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno svolto accertamenti a 360 gradi sulla drammatica vicenda.

Durante l’inverno Quadrelli risiedeva nell’hotel di famiglia, il Majestic, insieme al figlio, mentre in estate la struttura è data in affitto. Il 29 ottobre stava facendo rientro a casa, attorno alle 23, quando proprio davanti all’albergo era stato accerchiato da due balordi con addosso il passamontagna, forse stranieri. "Vogliamo solo i soldi" gli avevano urlato, minacciandolo con un coltello e una pistola. L’albergatore era stato quindi costretto ad aprire le porte dell’hotel e ad accompagnare i malviventi fino alla cassaforte. Non avendo con sé la chiave, tuttavia, non era stato in grado di aprirla. A quel punto i banditi si erano allontanati, non prima però di averlo riempito di botte, in testa e allo sterno, arrivando persino a colpirlo sulla nuca con il calcio nella pistola. Prima di andarsene, avevano fatto in tempo a rubargli il cellulare e svuotargli il portafoglio. In un primo momento sembrava che la somma rubata ammontasse a circa 200 euro, ma in realtà la cifra potrebbe essere superiore, forse addirittura 2 o 3mila euro in contanti.

Dopo l’aggressione, Quadrelli si era rialzato ed aveva guidato fino a casa del nipote, il medico Mauro Foschi. Era stato quest’ultimo ad accompagnarlo in pronto soccorso a Cesenatico. Qualche ora dopo però avrebbe firmato per le dimissioni volontarie, dicendo di sentirsi bene. Aveva fatto ritorno a casa e per un po’ era tornato a condurre una vita normale. Il 30 ottobre si era presentato dai carabinieri per formalizzare una denuncia. Qualche giorno dopo sarebbero sorte delle complicazioni. Dolori al capo e in altre parti del corpo che alla fine, su consiglio dei figli, lo hanno portato al ricovero a Rimini, dove le sue condizioni sono gradualmente peggiorate, complice anche l’insorgenza di una presunta polmonite.

Dal novembre scorso, i carabinieri della stazione di Bellaria sono impegnati in una caccia senza quartiere ai due autori dell’aggressione, anche se per il momento nessun nome figurerebbe ancora nel registro degli indagati. I figli di Quadrelli, Andrea e Patrizia, si sono affidati all’avvocato Luca Nebbia. "I miei assistiti - dice l’avvocato Nebbia - ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti e auspicano che possa essere fatta giustizia per loro padre".

