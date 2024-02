Agguato sotto le coperte. Molestò l’amica della figlia. Padre di famiglia condannato

È stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale ieri in giudizio abbreviato dal giudice, Vinicio Cantarini, un operaio di 48 anni, residente in provincia di Rimini, accusato di aver molestato un’amica ventenne della figlia. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni, che era stato arrestato dai carabinieri nella primavera del 2023, il pm Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione.

Secondo quanto era stato ricostruito in sede di indagini da parte dei carabinieri, la ragazza dopo aver trascorso la serata in discoteca con la figlia del 48enne, aveva accettato per la notte l’ospitalità dell’amica. All’indomani mattina l’uomo, probabilmente sotto l’effetto di abuso di alcol e approfittando della momentanea assenza della figlia, l’aveva molestata. Il 48enne, secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, era stato sorpreso dalla moglie.

Questo il punto di arrivo in primo grado di un procedimento scaturito dalla denuncia della vittima stessa, la quale aveva ripercorso i momenti di quel giorno riferendo che le due coetanee (lei e la figlia dell’imputato), una volta rincasate, si sarebbero messe a letto, dormendo assieme nella stessa stanza. La violenza si sarebbe consumata al mattino. Mentre l’amica si trovava in bagno per fare la doccia, la 20enne sarebbe rimasta a letto a dormire ancora un altro po’. E’ lì che - stando alla versione da lei fornita ai militari dell’Arma - l’avrebbe raggiunta il 48enne. L’uomo - ha raccontato la ragazzina - si sarebbe infilato sotto le lenzuola, cominciando a palpeggiarla nelle parti intime. Un comportamento che avrebbe innescato all’istanze la reazione della giovane, facendo sopraggiungere l’amica e la moglie dell’operaio.

Sul posto immediatamente dopo che la moglie aveva scoperto il marito nei presunti atteggiamenti molesti, sul posto si sarebbero precipitati anche i carabinieri allertati dalla donna stessa, che ricostruirono come quella mattina l’imputato avrebbe prima cercato di consumare un rapporto sessuale con la moglie per poi, vedendosi rifiutato, recarsi nella camera della figlia e infilarsi sotto le coperte per poi molestare sessualmente l’amica ventenne ancora assopita nel letto. Il tutto mentre, stando alle indagini, l’uomo si trovava sotto effetto di sostanze alcoliche di cui aveva abusato al momento del presunto abuso sessuale nei confronti della ragazzina.

Già in quell’occasione il 48enne venne arrestato con l’accusa di violenza sessuale e ora per lui è arrivata quindi una condanna a due anni come esito della sentenza di primo grado arrivata al termine del processo con rito abbreviato.