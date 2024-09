Agli Agostiniani tributo a Puccini con il ’Concerto di mezza estate’

Domani alla Corte degli Agostiniani di Rimini (inizio alle 21) l’appuntamento con la musica lirica con il Concerto di mezza estate, Rimini non dimentica la solidarietà. La filarmonica della banda Città di Rimini, in collaborazione con il Comune e Sgr, ha organizzato un gran gala della lirica. Un concerto che sarà un grande omaggio a Giacomo Puccini, di cui ricorre il centesimo anniversario dalla morte. Sul palco insieme alla banda Città di Rimini, diretta come sempre dal maestro Jader Abbondanza, si esibiranno anche il soprano Elisa Luzi e il tenore Alessandro Moccia. Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dalle opere Tosca, Manon Lescaut, Turandot di Puccini, e anche musiche di La Traviata e La forza del destino di Verdi e di Cavalleria rusticana e Guglielmo Ractliff di Mascagni. L’ingresso alla serata è libero (fino a esaurimento posti), il concerto servirà a raccogliere fondi: saranno presenti i volontari della Fondazione Isal per sostenere i progetti in aiuto di malati di dolori cronici.