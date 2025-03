Agostini prima di tutto : "Vi racconto l’icona del motociclismo"

La storia di Giacomo Agostini, il leggendario pilota quindici volte campione del mondo, nonché cittadino onorario di Riccione, approda al cinema con ‘Ago prima di tutto’, documentario di Giangiacomo De Stefano che ripercorre una straordinaria carriera, svelando l’uomo dietro il mito. La pellicola lunedì sarà presentata nelle sale Giometti: alle 20 al Cinepalace di Riccione e alle 20,30 alle Befane di Rimini. Oltre al regista e produttore, saranno presenti Agostini e altri ospiti. Un’occasione unica per celebrare un’icona dello sport, che vanta 120 vittorie. Nel documentario si pone anche l’accento sulla Mototemporada Romagnola, prestigiosa competizione che si svolgeva sul circuito del lungomare di Riccione e che vedeva il campione protagonista di memorabili gare.

De Stefano, di cosa parla sottolinea questo suo lavoro? "Racconta la storia di Agostini dalle prime moto fino al termine della carriera, dicendo chi è oggi. Ovviamente abbiamo sottolineato le gare più importanti, ma quello che mi premeva raccontare era il senso della sua vita, che cosa ha rappresentato e perché è stato così importante, al di là dei titoli mondiali. Se nel basket il nome che viene in mente quando si parla dell’assoluto è Michael Jordan, quando si parla di calcio può essere Maradona o Pelé e nel pugilato Mohammed Ali. Nel motociclismo è Giacomo Agostini, un’icona del suo tempo e di questo sport".

Come l’ha conosciuto? "Attraverso Giorgio Bungaro, coautore del documentario. Ne avevo girato uno per la Rai su Gilles Villeneuve, così mi ha proposto di raccontare Agostini. Siamo andati a trovarlo, ne è nato un rapporto. Questo ha permesso di girare ‘Ago prima di tutto’ con maggiore facilità, anche perché realizzato dalla mia società indipendente, la Sonne Film. Agostini è persona riservata, ma con un’intelligenza unica. Quando parli con lui capisci che quanto gli succede attorno, lui lo percepisce e lo rielabora subito".

Il documentario parla di Riccione? "Un pezzo importantissimo del racconto è riservato alla Mototemporada, è una delle parti forse anche più drammatiche per la morte sul circuito di Bergamonti, che però non raccontiamo. Si parla comunque di queste gare pericolose in mezzo ai marciapiedi, facendo intuire come la passione girasse attorno a competizioni che, dopo l’incidente, portarono alla realizzazione del circuito di Misano. Si parla del Tourist Trophy, la gara più pericolosa al mondo sull’isola di Man e di quelle internazionali come la prima vittoria mondiale nel Nürburgring in Germania".

Cos’altro è stato inserito? "Il documentario è pieno di pezzi d’archivio trovati anche in Inghilterra e in Argentina. Ci sono poi quelli di altri archivi importanti della Federazione motoristica italiana. Per il resto abbiamo fatto piccole ricostruzioni. Per esempio a interpretare Agostini da giovane è stato il figlio Pier Giacomo".

Perché l’anteprima a Riccione? "Al di là della cittadinanza onoraria concessagli, Agostini considera in generale la Romagna la sua seconda casa. Quindi saremo qui con la sindaca, l’assessore alla Cultura della Regione, sostenitore di questo progetto con la Film Commission regionale. Le riprese sono state girate tutte in Italia, tra Imola e Bologna, poi Bergamo, Varese, Vicenza e Milano".

Il suo prossimo progetto? "Un documentario sulla storia dei Gaznevada, gruppo storico bolognese degli anni Settanta- Ottanta. Se ne sta parlando tanto perché è molto particolare".

Nives Concolino