Agosto ‘battuto’ da luglio. È andata peggio del 2022

Luglio ‘batte’ agosto. E nei primi otto mesi dell’anno Rimini è l’unica località costiera con doppio segno positivo, anche se agosto non è stato positivo. È quanto dicono i dati Istat: +1,2% sia per arrivi che presenze nei primi 8 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno. Seguono (sul fronte arrivi) Riccione -1%, Cattolica -1.2, Bellaria Igea Marina -1,7 e Misano -6,1% (qui i numeri assoluti sono più bassi e le percentuali più altalenanti). Rimini in testa con un notevole +7,4% ma cambia la classifica degli ‘inseguitori’ per le presenze (i pernottamenti, quelli che portano fatturato): secondo posto per Bellaria Igea Marina che perde ‘solo’ l’1,9% sui primi otto mesi del 2022, poi Riccione -3,5, Cattolica -3,6, Misano -6,5%. A fronte di una diminuzione generalizzata di turisti italiani, il capoluogo mette sul piatto un boom di ospiti dall’estero: 1.405.975 arrivi (1.000.764 italiani con +2,7% e 405.211 stranieri con +21,4%). Sono stati 5.390.631 i pernottamenti (3.576.876 gli italiani, -4.7% e 1.815.755 dall’estero, +15,2%). A livello provinciale gli arrivi da gennaio ad agosto sul 2022 crescono del 2,8% (2.861.871 totali), ma calano le presenze dell’1,3 (12.062.665). Il saldo resta negativo sul pre Covid (2019): -7,5% arrivi, -12,4 presenze.

Dai dati Istat emerge anche una conferma: non è più agosto il mese dominus dell’estate ma luglio. Come lo scorso anno, anche il 2023 registra il sorpasso di arrivi su scala provinciale: 722.255 a luglio, contro 704.157 ad agosto, complice la congiuntura economica e internazionale negativa. Nel mese di agosto i– quando i prezzi degli hotel sono più alti – la provincia di Rimini ha perso l’1,6% di arrivi e il 4,5 di presenze sul 2022. "I numeri ‘certificati’ Istat – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – dicono che nel 2023 siamo cresciuti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainando i numeri dell’intera provincia, e che i turisti stranieri sono tornati a superare nel capoluogo la soglia psicologica del 30% raggiungendo un importante 33,64% di pernottamenti esteri sul totale. Una crescita complessiva in un quadro complicato che è stato fortemente penalizzato dall’aumento dei costi, delle bollette e del rialzo dei tassi che hanno messo in difficoltà le famiglie. Prosegue il recupero verso la stagione pre pandemica, e questo nonostante la tempesta perfetta che ha visto da una parte la sostanziale cancellazione del mercato russo che per Rimini valeva anche 400mila pernottamenti, a cui si è aggiunta a maggio l’alluvione seguita dal maltempo che ha fatto partire di fatto a luglio l’estate". Mario Gradara