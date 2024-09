Agosto di ferie, ma non per i ladri: "Una bici nuova su tre viene rubata"

Raffica di furti di biciclette a Riccione. Nelle ultime settimane le segnalazioni si sono moltiplicate, arrivano da operatori del centro, cittadini e turisti che per muoversi usano solo le due ruote. Come confermato dai commercianti di biciclette, a fare gola ai ladri è soprattutto il modello Anima dell’Electri che si aggira sui 1.500 euro. "E’ un disastro. Solo in tre giorni nel centro di Riccione, otto commercianti sono stati derubati _ lamenta Riccardo Santini del Disco d’oro _. Sta di fatto che giovedì per caso ci siamo ritrovati in quattro a ricomprarne un’altra nello stesso negozio. A noi davanti al negozio ne hanno portate via due in dieci minuti. Abbiamo presentato la denuncia ai carabinieri ai quali abbiamo fornito anche un video".

Conferma l’ondata di furti Maurizio Tamburini di T-Moto: "Solo venerdì sei clienti sono tornati da me perché gli era stata rubata la bici, ma ultimamente sono stati almeno una trentina. Il fenomeno si presenta in modo più frequente a Riccione, ma succede anche a Misano e a Cattolica. I furti ci sono sempre stati, ma questo è un periodo incredibile. A sparire è soprattutto il modello Anima dell’Electri, fa tendenza e anche se unisex piace soprattutto alle donne. Al momento è la più venduta anche tra le commesse di viale Ceccarini. In zona questo modello ha cominciato ad andare di moda quando Linus, che era venuto ad acquistarla da noi, ha iniziato a usarla sulle nostre strade". Continua: "Purtroppo un buon 30 per cento delle bici acquistate da noi è stato rubato. Per quanto mi riguarda, in media ne spariscono due al giorno. A una nostra dipendente hanno rubato addirittura bici e catena. Quello che consigliamo, e che tanti clienti hanno fatto, è denunciare il furto ai carabinieri riportando il numero di telaio, così un mio cliente l’ha ritrovata. Altro consiglio che diamo è di montare un Gps, un acquirente pesarese che l’aveva installato ha rintracciato bici e ladro dopo mezz’ora".

Dei furti arriva conferma anche da un altro operatore, Denis Bellucci di H30 Tutto Bici. "Una mia cliente è tornata a comprare la bicicletta per la terza volta _ racconta _, perché le prime due gliele avevano rubate. Un’altra cliente è venuta venerdì, perché gli era sparita a Miramare. Solo in agosto ai miei clienti sono state rubate quattro/cinque City bike Electri, si aggiungono alle sette sparite in altri momenti". Bellucci invita a usare una grossa catena con robusto lucchetto e a fare attenzione quando si compra questo mezzo da sconosciuti, perché se si tratta di esemplari rubati si può finire nei guai. Attenti soprattutto ai bigliettini che si trovano attaccati ai pali per strada con numeri di telefono di sconosciuti.

