"Agosto positivo grazie agli eventi"

Cala il sipario su un agosto "buono", a detta di Simona Pagliarani, presidente Aia Bellaria Igea Marina. I problemi però, pur di lieve intensità, non si sono fatti attendere: "La prima settimana del mese, come ogni anno, è stata difficile da riempire. Non è stato facile vendersi nel mercato turistico. Da Ferragosto però l’occupazione nelle strutture alberghiere è iniziata salire. Fortunatamente hanno favorito questa buona affluenza sia il bel tempo che le temperature calde. In questi casi il mare come destinazione diventa una delle scelte più apprezzate. Senza dubbi, la seconda parte di agosto, rispetto alla prima, è andata molto meglio. Sono state tante, ad esempio, le famiglie con i bambini che hanno scelto Bellaria per rilassarsi e riposarsi negli ultimi giorni del mese. Siamo contenti". Il paragone, se fatto con gli anni precedenti, risulta in linea: "Negli anni passati abbiamo registrato numeri simili. Per una più completa analisi statistica occorrerà aspettare ancora qualche giorno, ma non possiamo lamentarci".

A rendere il mese di agosto più appetibile sul mercato italiano sono stati gli eventi promossi dal Comune e dai privati: "Tutte le manifestazioni, dai fuochi d’artificio di Ferragosto a quelle culturali-artistiche, hanno avuto un ruolo chiave nell’attirare persone, anche solo per un weekend. Basti pensare al Bayfest che dal 12 al 14 agosto ha visto come protagonista il Beky Bay, ma che indirettamente ha dato una grossa mano a tutte le strutture alberghiere limitrofe. La gente sceglie Bellaria, anche per i concerti e per l’offerta musicale che continuamente viene proposta".

Un’affluenza positiva, e diversa dal solito nella sua forma: "Molte persone hanno scelto di optare per formule di pernottamento diverse fra loro. Dal più comune bed and breakfast alla mezza pensione, ogni famiglia ha fatto una scelta mettendo il proprio benessere al primo posto. Le utenze, tutte di target differenti, non hanno avuto quindi timore di spendere qualcosa in più dell’ordinario per venire in agosto nella nostra terra". Adesso lo sguardo passa al mese di settembre: "La speranza, se il meteo sarà favorevole, è di recuperare le utenze non pervenute nel mese di giugno a causa dell’alluvione. Molti eventi pubblici e privati di destagionalizzazione daranno una grande mano agli albergatori nel restare aperti oltre i canonici 100 giorni estivi. Basti pensare agli stand enogastronomici di inizio mese, o alla kermesse Rumore che si estenderà anche a ottobre. Gli hotel, però, in linea generale, chiuderanno intorno al 10-17 settembre, in vista dell’imminente inizio delle scuole".

Aldo Di Tommaso