Agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

Rimini, 15 maggio 2025 – Una serata che si è trasformata in tragedia a Montefiore Conca. Un agricoltore di 72 anni ha perso la vita nella prima serata di mercoledì, schiacciato dal proprio trattore in un incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale.

Incidente sulla Strada Provinciale

Erano circa le 21 quando il mezzo agricolo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada, finendo in un terreno scosceso.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il trattore rovesciato.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, richiedendo anche l’intervento dell’eliambulanza notturna da Bologna, nella speranza di trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Tutti gli sforzi, però, si sono rivelati vani. Dopo lunghi tentativi, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore.

Indagini dei carabinieri

Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Riccione per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.