Agricoltori a Bruxelles. Trattori e disordini : "Sentiamo forti boati, ma noi siamo pacifici"

Una marea gialla per le vie di Bruxelles, mentre "dall’altra parte del Parlamento europeo sentivamo provenire colpi, e arrivavano notizie frammentarie di uso di idranti e confusione", racconta Alessandro Corsini direttore di Coldiretti Rimini, presente ieri mattina nella città belga per portare il grido di protesta degli agricoltori riminesi. Il corteo di Coldiretti nazionale con tremila agricoltori è partito alle 10 dalla stazione Luxembourg per raggiungere Rue de la Loi, nelle vicinanze della Commissione e del Consiglio europei.

Mentre la marea gialla marciava in pace verso il Parlamento, dall’altra parte della città la polizia azionava gli idranti per fermare il fronte della protesta. Ieri è stato forzato anche un blocco, con lancio di uova contro l’edificio del Consiglio dell’Unione europea. Azioni a cui la polizia ha replicato con un lancio di lacrimogeni. La città è stata presa d’assedio anche da centinaia di trattori, almeno 900 quelli che hanno bloccato il traffico dividendosi in due tronconi. Nel frattempo il corteo di Coldiretti avanzava dalla parte opposta. All’interno c’erano una decina di riminesi inclusi il direttore Corsini e il vicedirettore Giorgio Ricci.

"Siamo a Bruxelles con uno slogan chiaro - spiega Corsini -: ‘Non è questa l’Europa che vogliamo’. Detto ciò, la nostra è una pacifica. Noi chiediamo che l’Unione europea dia prospettive al settore e ci consenta di coltivare". A sottolineare la diversità della protesta italiana da quella di altri agricoltori arrivati a Bruxelles ci ha pensato il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, precisando che "gli atti di violenza non ci appartengono. Siamo a Bruxelles con oltre 3mila agricoltori per chiedere risposte concrete. Abbiamo proposto di semplificare la politica agricola comune da subito, aumentare il tetto degli aiuti di stato, autorizzare una moratoria dei debiti delle imprese agricole e rimuovere vincoli ambientali che diminuiscono la produzione di cibo in Europa e favoriscono le importazioni da altri continenti. Non è questa l’Europa che vogliamo, serve un cambio di passo urgente. I tempi della burocrazia europea non sono quelli delle imprese. Continueremo a presidiare Bruxelles a lungo, perché qui si decide il futuro del settore". Gli agricoltori riminesi hanno fatto propri i punti della contestazione nella speranza che la protesta sotto i palazzi del governo europei porti a un cambio di passo.

A invocarlo, ieri, anche la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’agricoltura Lollobrigida, schierati nel chiedere maggior sostegno per i redditi degli agricoltori e garantire cibo di qualità. Ieri a Bruxelles era presente anche una delegazione di agricoltori di Confagricoltura, che ha tenuto un’assemblea straordinaria a cui hanno partecipato associati provenienti dalle provincie di Forlì-Cesena e Rimini.

"È stato importante far sentire qui, dove si prendono le decisioni, la voce degli agricoltori romagnoli, che ancora stanno facendo i conti con le ferite dell’alluvione" ha detto il presidnete Carlo Carli.

Andrea Oliva