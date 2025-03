Agricoltori in marcia: "Made in Italy a rischio"

Sfilano i trattori tra Cattolica e San Giovanni in Marignano, dopo che altri agricoltori romagnoli avevano sfilato a Cesena un mese fa. Il mondo agricolo chiede di essere ascoltato, e soprattutto di poter sopravvivere. ‘La nostra fine sarà la vostra fame’ si legge su uno dei cartelli portati in sfilata da chi ieri ha protestato. In strada c’erano un’ottantina di trattori. Il corteo è partito da Pesaro. I marchigiani erano il blocco più consistente con una sessantina di aziende rappresentate. Poi c’erano i riminesi che hanno voluto partecipare dopo essere stati tra i protagonisti anche della manifestazione di qualche settimana fa a Cesena. "Chiediamo di essere ascoltati - spiega Matteo Angelini, tra i portavoce della protesta a livello rimiense -. Andando avanti di questo passo non so come faremo a sopravvivere". Un anno fa, era l’inizio di febbraio del 2024, oltre un centinaio di trattori sfilò sulla statale a Rimini, creando disagi alla circolazione e rendendo la protesta molto visibile. A un anno di distanza "delle cose che avevamo chiesto abbiamo solo ottenuto le briciole" riprende Angelini. Come accadeva un anno fa, c’è un elemento al centro della protesta. "Chiediamo di tutelare i nostri prodotti italiani. Ma questo continua a non accadere. Le materie arrivano dall’estero, da Paesi dove ci sono meno controlli e di conseguenza qualità inferiore rispetto a quanto produciamo noi. Ma garantire salute e qualità ha un costo, e in un simile mercato non riusciamo ad andare avanti". I costi, spiega Angelini, sono diventati insostenibili. "Negli ultimi cinque anni le spese sono aumentate sempre più. E’ aumentato tutto, ma in particolare abbiamo visto come i costi energetici e il gasolio abbiano avuto una vera impennata. Poi ci sono i fertilizzanti, anch’essi aumentati di tanto. Per non parlare delle macchina agricole. Se cinque anni fa un trattore costava 100mila euro, oggi ne costa 150mila. Così non si può andare avanti". A fronte di tutto questo "abbiamo un prodotto che ci viene pagato uguale o meno". La pazienza è finita e questo porta gli agricoltori in strada, con i trattori. "Alle persone, ai consumatori, vorremmo far capire cosa sta accadendo". Come un anno fa, la protesta non ha visto presenti le associazioni di agricoltori. Intanto il movimento dei trattori, così venne definito, si è costituito in associazione, Agricoltori attivi romagnoli’ aps, che vede partecipare aziende tra il cesenate e il riminese.

Andrea Oliva