Agricoltori in marcia su Roma: "Subiamo l’aumento dei prezzi"

La marcia su Roma degli agricoltori. C’erano anche 120 associati di Cia Romagna, tra cui tanti, riminesi fra gli oltre duemila che ieri mattina a Roma hanno protestato al grido ‘Non toglieteci il futuro’. La manifestazione nazionale promossa dalla Cia-Agricoltori italiani ha riempito piazza Santi Apostoli e le vie del centro con tantissimi produttori e allevatori arrivati da tutto il Paese con cartelli e bandiere verdi. Si è sollevato un coro contro la crisi che, dal campo alla tavola, sta portando i prezzi alle stelle e rende gli agricoltori "sempre più poveri", come anche i consumatori. Per Cia i conti non tornano e "serve subito quel piano agricolo nazionale sempre annunciato ma mai realizzato, che rimetta al centro le imprese e il loro reddito".