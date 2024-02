Agricoltori, redditi sempre più bassi: "Colpa di guerre e globalizzazione"

Mentre la presidente della Commissione Ue von der Leyen annuncia il ritiro della direttiva sui pesticidi, non si placano le proteste degli agricoltori. A Roma ci andranno anche imprenditori riminesi. "Una volta per i campi l’unica variabile era il meteo, adesso la colpa è delle guerre e della globalizzazione". Proteste sì, perché c’è "sofferenza" nel settore e i redditi sono sempre più bassi. Ed è meglio seguire le indicazioni delle "associazioni", piuttosto che esprimere dissenso seguendo solo le proprie necessitài. A parlare sono alcuni agricoltori riminesi, che raccontano il disagio sulle scelte con cui Bruxelles vuole ridurre l’uso dei fitofarmaci. E per alcuni persino gli aiuti sono inutili se i prezzi non vengono calmierati. Fabio d’Erasmo, vicepresidente del C.a.c. (Cooperativa agricola cesenate) e agricoltore, possiede un’azienda di culture da 12 ettari nel comune di San Clemente. Coltiva principalmente cavoli ibridi, cipolla e porro. "Non parteciperò alle proteste – ammette – ma il problema è il dibattito sui fitofarmaci in Europa. Si discute del taglio dei fitofarmaci per andare in favore di un’Europa green, ma – sostiene d’Erasmo – è solo ideologia". Insomma, se l’Europa toglie i fitofarmaci, deve però offrire delle alternative, come la Francia "che ha messo sul piatto 150 milioni di euro per la lotta ai fitofarmaci". "Ci rimettiamo tutti, perché con i fitofarmaci inquiniamo il nostro terreno". Serve una protesta "moderata" e uscire dai patti europei "non porterebbe un effetto positivo". Inoltre d’Erasmo è a favore di un dialogo con l’Europa ma – aggiunge – "l’Europa non sta facendo bene". E non serve cancellare l’interlocutore sovranazionale – è ciò che auspicano alcuni agricoltori – ma "criticarlo". Perciò il ministro Lollobrigida "deve dimostrare competenze adeguate sulle problematiche dell’agricoltura e riferire a Bruxelles".

Di diverso avviso è un imprenditore agricolo che nel Montefeltro coltiva biologicamente circa 300 ettari di terreno, attraverso una gestione familiare dell’azienda senza operai assunti. "La situazione è disastrosa, i prodotti che andiamo a comprare per la semina costano una esagerazione, ne consegue che il nostro raccolto è quasi invendibile per il prezzo che ha". Parole schiette le sue: "Facciamo fatica a guadagnare i soldi che abbiamo speso per raccogliere. Non abbiamo operai, ma se li avessimo sarebbe peggio. Gli aiuti del Pac – continua Draghi – ancora non sono arrivati. Dovrebbero comunque eseguire, a livello centrale, un adeguamento dei prezzi, più che darci gli aiuti".

Andrea G. Cammarata