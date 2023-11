Agricoltura in ginocchio. Il clima spazza via cento aziende

Oltre un centinaio di imprese agricole sono scomparse nel corso del 2023. E’ il dato che riassume l’annus horribilis per il settore agricolo nella provincia di Rimini. A fare il punto sull’annata agraria ci ha pensato Cia. Il risultato non è positivo. Al contrario il calo delle imprese si attesta su un 4,3%, peggiore dunque rispetto al resto della regione dove si arriva al 2,4%. Faticano sempre più anche le imprese di giovani scese da 99 a 90. Sui dati emersi nel report ha inciso il maltempo nel maggio corso, ma a mettere in pericolo le produzioni è la somma delle conseguenze portate dai cambiamenti climatici.

Il settore vitivinicolo ha saputo mantenere una elevata qualità del prodotto, la quantità di uva raccolta continua a scendere. La vendemmia è stata del 10% inferiore, con uve di trebbiano e chardonay raccolte subito dopo ferragosto. L’inverno caldo ha consentito ai funghi di sopravvivere danneggiando le piante. Poi sono arrivate le piogge abbondanti e infine la siccità estiva. A subire ancor di più il clima è stato l’olivo. La produzione è diminuita del 70%, sottolinea Cia Rimini, salvandosi solo dove era stata fatta una adeguata e puntuale difesa dalla mosca olearia. Il clima sta invece incentivando la produzione di erba medica. Se in piena estate i raccolti sono miseri a causa della siccità, in autunno si continua a tagliare allungando sensibilmente la stagione del raccolto. Male anche i raccolti di frutti. Le fragole sono in calo del 32%, meno 15% per l’albicocco anche se la resa è inferiore rispetto agli anni precedenti. Male le ciliegie. Negli ultimi dieci anni le superfici con ciliegi è raddoppiata, ma il 2023 è stato il peggior anno di sempre, dicono gli agricoltori, per il prodotto raccolto. Non vanno meglio gli apicoltori che hanno dovuto affrontare un’altra annata molto difficile. Infine gli allevamenti di bovini da latte diminuiti di ben il 14%.

a.ol.