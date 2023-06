Agricoltura, persi migliaia di giorni

Alluvione e danni alle imprese. Incontro operativo lo scorso pomeriggio a Ravenna tra il mondo di Legacoop, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore al Turismo Andrea Corsini e il sindaco Michele de Pascale. Sono stati tre i punti principali affrontati: rimborsi totali per i danni in agricoltura, il settore in assoluto più devastato; la necessità di inquadrare alvei e sponde dei fiumi come infrastrutture strategiche; i danni al sistema viario, che da una prima stima dell’assessore Corsini ammontano a più di un miliardo. Un centinaio di cooperative associate a Legacoop Romagna sono state colpite dall’alluvione nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Solo nel ravennate, i danni diretti sono stati stimati in 48 milioni di euro — in tutta l’area da Conselice a Cervia — e ce ne sono molti altri, diretti ed indiretti, che sarà possibile valutare solo nei prossimi mesi.