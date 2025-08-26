Agrofficina, vetrata in frantumi

Un colpo rapido, violento e dal magro bottino. Nella notte tra domenica e lunedì il ristorante bio-vegetale "Agrofficina" di piazza Malatesta è stato preso di mira dai ladri. Approfittando di un blackout che ha reso inattivo l’allarme, i malviventi hanno infranto la porta a vetri e si sono diretti al registratore di cassa. Dentro c’erano poco più di cento euro, parte dei quali sarebbe persino andata persa nella fuga precipitosa. Il danno reale resta dunque quello materiale: la vetrata distrutta e un conto da diverse centinaia di euro che ora pesa sulle spalle dei gestori.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza in centro storico, un tema che da tempo preoccupa esercenti e residenti. I commercianti parlano apertamente di controlli insufficienti, ricordando i precedenti che negli ultimi anni hanno interessato piazza Malatesta: dalle risse notturne tra gruppi di giovani agli atti vandalici, fino ai tentativi di scasso ai distributori automatici. Una scia di microcriminalità che contribuisce ad alimentare la percezione di insicurezza.

Tra le proposte avanzate dagli operatori della zona spicca quella di potenziare il sistema di videosorveglianza, ritenuto uno strumento fondamentale per scoraggiare vandali e ladri. Con l’estate ormai agli sgoccioli e il ritorno delle serate più frequentate nel fine settimana, il centro storico si conferma un’area “calda”, dove tornano in campo i presidi di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. Una presenza che i commercianti chiedono sia continua, per garantire sicurezza a chi lavora e a chi frequenta la piazza.