AI negli hotel tra gestione e strategie

Il 10% degli hotel in Riviera, già utilizza l’Intelligenza artificiale, tra "le forme basilari e quelle più evolute che abbracciano diverse azioni nell’attività alberghiera" premette Emiliano Carlini (foto), consulente di tag marketing. Ed è solo l’inizio. Carlini sarà relatore mercoledì alle 16 al palazzo del Turismo di Riccione nel convegno organizzato da Costa Hotels sulle ‘Nuove strategie per il turismo’. Interverranno anche Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna, Stefano Paolucci, consulente di web marketing, e Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels.

Carlini, come può aiutare gli hotel l’intelligenza artificiale?

"In vari modi. Innanzitutto l’AI può gestire la comunicazione. In pochissimo tempo le i può chiedere di variare la comunicazione sui social a seconda dei target da raggiungere, dalle famiglie alle coppie senior, ad esempio. Oppure creare video o contributi per immagini della propria attività. E’ l’AI che ti suggerisce il momento migliore per pubblicarli e la modalità. E si può fare tanto altro".

Ad esempio?

"Gestire le prenotazioni alberghiere, i pacchetti, le offerte a seconda dei periodi. C’è già oggi chi lo fa".

L’AI sostituirà i dipendenti?

"Nel back office, dunque la parte di gestione delle prenotazioni e tanto altro, è probabile che questo accada perché i software consentono di utilizzare meno personale. Con la rivoluzione robotica nelle aziende era accaduta la medesima cosa. Per essere competitivi bisogna sfruttarla, soprattutto in una realtà molto concorrenziale come la nostra".

Costi?

"Irrisori. Molti software sono gratuiti e ciò che oggi è a pagamento tra pochi mesi potrebbe essere gratuito sfruttando l’evoluzione dei sistemi. L’Intelligenza artificiale non è il futuro, ma il presente".

Andrea Oliva