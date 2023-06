Ai politici le suonano in municipio

Le hanno suonate ai politici. "Graditissima visita in municipio", segnalano dal Comume, dove il sindaco Filippo Giorgetti e una rappresentanza della Giunta hanno ricevuto la direttrice e i giovanissimi musicisti della compagnia ’Kolíček’, gruppo folclorico della Scuola d’Arte di Praga 2. I ragazzi, che lunedì sera sono stati protagonisti di un apprezzato concerto in piazzale Santa Margherita nel contesto della Festa della Musica, "hanno offerto un saggio del loro talento a conclusione dell’esperienza in Romagna; un vero e proprio gemellaggio artistico che porterà nei prossimi mesi due musiciste della Scuola di Musica InArte in terra ceca". Questa sera per la Festa della Musica a Igea Marina concerto pop e rock degli allievi della Scuola musicale comunale nei locali del Centro Belli.