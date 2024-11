Aiello brilla in azzurro

Ottimo esordio in Nazionale per Rebecca Aiello, la prima atleta della Ginnastica Riccione Academy a vestire l’azzurro. Per lei, impegnata al trofeo internazionale di Combs la Ville, in Francia, ecco un argento al volteggio e un bronzo al corpo libero. "Quando ci hanno dato tutto il materiale e ho visto la scritta Italia sulla tuta non vedevo l’ora di indossarla. È stata un’emozione grandissima vestire l’azzurro della Nazionale – racconta Rebecca Aiello -. Sono soddisfatta per queste due medaglie, che considero solamente l’inizio della mia carriera in Nazionale, anche se mi dispiace per alcuni errori perché avrei potuto portare a casa altre due medaglie. Comunque, per me già partecipare è stato un grandissimo traguardo. Salire due volte sul podio è stato davvero speciale. Mi hanno aiutato anche le mie compagne a mantenere la calma in certi momenti".

Ad accompagnare Rebecca Aiello il direttore tecnico della Ginnastica Riccione Academy, Anton Stolyar. "La sua presenza è stata determinante – continua la ginnasta brianzola – perché in una situazione diversa dal solito avere un punto di riferimento è fondamentale. È stata un’esperienza fantastica, ho avuto anche modo di conoscere nuove persone e nuovi ambienti.

Vorrei ringraziare tutta la Ginnastica Riccione Academy perché anche durante la settimana che ho trascorso a Milano mi hanno fatto sentire la loro vicinanza".