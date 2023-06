Aiuole verdi e una pista ciclabile Ecco il nuovo lungomare di Misano

Ora manca un pezzetto, ha precisato il sindaco Fabrizio Piccioni facendo il gesto con le mani, un piccolo tratto per avere una Misano con l’intero lungomare dedicato a chi vuole passeggiare, fare sport o andare in bici immerso in un giardino con mosaici e arredi a ridosso della spiaggia. Ieri è stato inaugurato il nuovo lungomare che corre tra via D’Azeglio e la Passeggiata dei Fiori a Portoverde. Un’occasione importante che ha visto la presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini e dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Il tratto è lungo 700 metri ed è molto più importante della lunghezza che porta con sé visto che connette la zona centrale di Misano con Portoverde creando una continuità per tutti i turisti che vogliono godere appieno di quanto può offrire la località. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 2 milioni e 650mila euro di cui un milione e 650mila euro finanziato dalla Regione. "Non c’è soddisfazione più grande, per un amministratore, del vedere concretizzati i progetti che si stanno portando avanti" ha detto il sindaco Fabrizio Piccioni davanti ad almeno trecento persone che si sono raccolte ieri per il taglio del nastro. "In questo caso parliamo di uno dei progetti più importanti di questa legislatura, che ci consente di presentarci con un lungomare ancor più bello ed accogliente ai turisti, all’inizio della stagione estiva. Ma non intendiamo fermarci: a settembre partiremo con il secondo step che vogliamo ultimare in tempo per il prossimo maggio". Il tratto realizzato ha visto pavimentare circa 3mila metri quadrati di parte pedonale con pietra naturale (quarzite brasiliana, porfido, marmo, pietra di Luserna), affiancata da una nuova pista ciclabile che si inserisce all’interno della ciclovia Adriatica, consentendo la massima sicurezza ai ciclisti. Soddisfatto il presidente Bonaccini che ha parlato "di un’importante attrattiva turistica in più per Misano", mentre l’assessore Corsini l’ha definita "grande operazione di bellezza".

Andrea Oliva