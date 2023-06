Rimini, raccolta fondi per Fabiana: "Aiutatemi a comprare la protesi per la gamba"

Rimini, 15 giugno 2023 – "Aiutatemi a tornare a camminare". Lei si chiama Fabiana Coloniese (foto), è di origine brasiliana ma da 20 anni vive a Rimini. Ha 48 anni e ha bisogno di aiuto. E’ lei stessa a presentarsi sulla piattaforma GoFundMe dove è stata aperta una raccolta fondi con la speranza di acquistare una protesi per la gamba. Su Facebook si sono mossi anche coloro che la conoscono bene per precedenti esperienze lavorative. "Dicono di me che sono una donna solare, vivace, ottimista e naturalmente empatica", si presenta Fabiana. I problemi per lei nascono sul finire della primavera di due anni fa. "Era il 28 maggio del 2021 – racconta – quando ho avuto un grave incidente in bici". La botta è forte e il referto recita: frattura multipla scomposta del piatto tibiale nella gamba destra. E da quel momento per lei inizia il calvario. "Sfortunatamente ho avuto in seguito varie complicazioni a causa di una grave infezione dell’osso". Sono mesi in cui passa dalla casa all’ospedale, cercando quando possibile di lavorare, anche con le stampelle. "Ho subito già oltre 12 interventi chirurgici nel tentativo di salvare la mia gamba. Il 23 aprile di quest’anno insieme allo staff della terza clinica dell’ospedale Rizzoli ho preso la coraggiosa decisione di amputare la gamba sopra il ginocchio al fine di salvare almeno il femore".

Una decisione che avrebbe abbattuto tanti, ma non Fabiana. "È stata la decisione più bella degli ultimi due anni perché mi sono liberata di una sofferenza immensa che non mi meritavo". L’intervento va bene, "il femore è sano e il moncone è molto lungo, il che è un bene". Ma terminato il decorso post operatorio Fabiana vuole ritornare a vivere. "Ho bisogno di una protesi con un ginocchio idraulico che mi consenta di avere una vita bella. Ma solo il ginocchio articolato ha un costo di circa 25mila euro che il servizio sanitario nazionale non finanzia. Il mio sogno è quello di poter tornare a camminare, saltare e ballare con tutte due le mie gambe". A ieri sulla piattaforma erano stati raccolti 3.600 euro. Per chi vuole contribuire l’indirizzo è qui.